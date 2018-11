Le pagelle di Vecino: lo zampino sul gol. Tanti errori in mediana

© foto di PHOTOVIEWS

Il suo zampino c'è stato anche in occasione del gol di ieri sera contro il Barcellona ma Matias Vecino non ha messo in campo una delle sue migliori prestazioni da quando veste la maglia dell'Inter. Sempre tra gli ultimi a mollare ma nei novanta minuti ha commesso davvero troppi errori. Difficile poi trovare il ritmo contro il centrocampo di qualità dei blaugrana.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

QS: 5,5