Le pagelle di Vecino: pennellata d'autore per decidere il derby

Corsa, sacrificio, inserimenti e un assist che vale tre punti. La partita di Matias Vecino nel derby contro il Milan può essere riassunta brevemente così e l'uruguayano è sempre più protagonista in nerazzurro. Spalletti non rinuncia mai all'ex Fiorentina che insieme a Brozovic forma un centrocampo di quantità e qualità. Sempre pronto a recuperare palloni e a essere pericoloso sotto porta, per l'ennesima grande prestazione del numero 8, al centro del progetto dell'Inter.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5