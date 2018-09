Le pagelle di Vecino, serata da eroe: a lui non si può proprio rinunciare

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Grandissimo protagonista del successo dell'Inter, anche ma non solo per il gol del 2-1 in extremis, Matias Vecino viene apertamente elogiato dai quotidiani stamane e per molti è il migliore in campo della sfida di ieri sera al Tottenham. L'uruguaiano dà grande sostanza al centrocampo e con i suoi inserimenti senza palla mette in crisi la difesa comandata da Vertonghen. La perla finale è il giusto premio per una gara da imprescindibile.

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7

Tuttosport: voto 7