Un capolavoro su calcio di punizione e la consapevolezza di aver molto da dare, all’Hellas Verona e all’intera Serie A. Miguel Veloso è stato senza alcun dubbio il 'man of the match' gialloblù nella sfida pareggiata ieri sera contro il Bologna (1-1). Il centrocampista classe ‘86, rimasto svincolato dopo la sua seconda avventura poco fortunata al Genoa, quest’estate ha scelto d'altronde proprio la neo-promossa per continuare a giocare nel nostro campionato e inseguire il grande sogno salvezza. Si inizia con un punto in inferiorità numerica, con un pari firmato esattamente dall’uomo più esperto della mediana. Già un leader della formazione allenata da mister Juric, voto 7 quasi all'unanimità.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7