E' Miguel Veloso il migliore in campo dell'Hellas Verona, squadra autrice di una grande prestazione malgrado la sconfitta in casa della Juventus. Il centrocampista portoghese è autore di un gol da favolo, al volo da fuori area. Tocca 74 palloni, ne recupera 10, fa sentire il suo peso in mediana. E per La Gazzetta dello Sport è da 7, così come per il Corriere della Sera, che ne elogia il coraggio da capitano. Per il Corriere dello Sport il suo talento è indiscutibile e la sfilza di 7 continua su Tuttosport, che ricorda come abbia scheggiato anche una traversa.

