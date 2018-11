Le pagelle di Ventura: serve un miracolo. Missione più che impossibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua era una missione impossibile, fin dal giorno della sua firma con il Chievo ma adesso, dopo le prime gare sulla panchina degli scaligeri, la sensazione è che ci voglia un vero e proprio miracolo per mantenere la Serie A. Giampiero Ventura non può sorridere, non ha raccolto ancora neanche un punto da quando è tornato in panchina dopo il disastro Mondiale, e contro il Sassuolo ha sofferto molto, fino al più clamoroso degli autogol che rappresenta la fotografia del momento dei gialloblù.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5