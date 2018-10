Le pagelle di Ventura: timidi miglioramenti ma il tempo stringe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda panchina e seconda sconfitta. L'avventura di Giampiero Ventura al Chievo non è certo iniziata nel migliore dei modi ma soprattutto nel secondo tempo la sua squadra ha fatto vedere i primi timidi miglioramenti. Il lavoro da fare è ancora tanto ma il tempo comincia a essere un nemico, visto che adesso la squadra più vicina in classifica ha ben sei punti in più degli scaligeri. Serve il cambio di passo il prima possibile.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5