Le pagelle di Verdi: entra e cambia la partita. Sesto gol su punizione

vedi letture

Il gol è un mezzo aiuto da parte di Da Costa. Però Verdi entra e cambia la partita, perché ha un paio di movimenti decisivi al netto dell'errore del portiere del Bologna. Entra però male, come spiega La Gazzetta dello Sport per il suo sesto gol su punizione in Serie A. Prestazione sufficiente soprattutto pensando alle altre per Tuttosport.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 5,5