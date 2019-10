Le pagelle di Verdi: giornata no. L'acquisto più caro di Cairo delude

"Giornata no". La sintesi de La Gazzetta dello Sport rende al meglio l'idea della domenica di Simone Verdi, acquisto più caro nella storia del Torino e fin qui a dir poco deludente, anche nella partita persa contro il Torino. Da un suo errore, evidenziamo su TMW (4,5 come per la rosea e Tuttosport), nasce l'azione che porta al gol di Okaka. "Irriconoscibile" per torinogranata.it.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

TorinoGranata: 4,5