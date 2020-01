Più della vittoria del Torino, la rabbiosa uscita dal campo di Simone Verdi è stato uno dei temi di discussione principale in casa granata. Un cambio che il fantasista non ha mandato giù, come Mazzarri non ha digerito la sua reazione. A giudicare dalle pagelle del giorno dopo, non aveva giocato affatto male. 6,5 per La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il primo tempo rappresenti i suoi migliori 45' in granata. Stesso voto su TMW e sul Corriere dello Sport ("molto meglio rispetto ad altre volte"), si scende a 6 per Tuttosport ("nella ripresa tocca tre palloni").

