Continua la crisi di Simone Verdi, che dopo una stagione da dimenticare al Napoli non sta facendo molto meglio al Torino. Contro il Sassuolo l'ennesima prova scadente, fatta di poca lucidità, zero precisione e nessuna giocata da ricordare. Una prestazione da 5 per Tuttomercatoweb.com e Torinogranata.it, mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, per cui è "disconnesso, lento di gambe, fuori partita". Evanescente, per il Corriere dello Sport, da 4,5 al pari anche di Tuttosport: "E' raro gli riesca un dribbling".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Torinogranata.it: 5