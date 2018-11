Le pagelle di Veretout: cecchino infallibile dal dischetto, è travolgente

© foto di Federico Gaetano

"Travolgente". La Gazzetta dello Sport descrive così la prestazione di Jordan Veretout contro la Roma. E quasi quasi la decideva, tant'è che suo era stato il gol del vantaggio viola, da calcio di rigore. Per la Rosea è il migliore in campo, da 7 in pagella. Stesso giudizio di Tuttosport, che glielo assegna soprattutto per la sua infallibilità dal dischetto. Mezzo voto in meno dal Corriere Fiorentino, che sottolinea l'importanza della sua concretezza in mezzo al campo.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttosport: 7