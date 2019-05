Le pagelle di Veretout: già in vacanza. Rosso di frustrazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ormai da settimane Jordan Veretout sembra essere in vacanza e la dimostrazione è arrivata anche nella sfida contro l'Empoli di ieri pomeriggio. Mai incisivo in campo e anche molto nervoso, tant'è che dopo il triplice fischio dell'arbitro si fa anche espellere. Rischia di aver terminato il suo campionato e probabilmente anche l'avventura in maglia viola. I finali di stagione non gli portano bene, visto che anche l'anno scorso fu espulso per frustrazione nella sfida del Franchi contro il Cagliari.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 3

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

FirenzeViola: 4,5