Le pagelle di Veretout: incide anche questa volta, ma in negativo

Un gran lancio per propiziare il gol. Soltanto che ieri Jordan Veretout ha dato il via all'azione sbagliata: quella che ha portato alla rete dell'1-0 dell'Atalanta sulla Roma (gara poi finita 2-0 per gli orobici). Così i voti per il centrocampista giallorosso non sono certo esaltanti. "Un suo errore mette in moto il gol atalantino", sottolineiamo su TMW con un 4,5. Stesso voto e stesse dinamiche messe in evidenza da quasi tutti i quotidiani in edicola oggi. Fanno eccezione Tuttosport, che sale a 5, comunque non lontano, e VoceGiallorossa, anche qui 5: "incide anche questa volta, ma in negativo".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

VoceGiallorossa: 5