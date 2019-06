Le pagelle di Verratti: colpo da giocatore di biliardo. Made in Pescara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Italia made in Pescara. Il gol di Insigne ha mostrato la via, quello di Marco Verratti è concretamente valso il 2-1 definitivo degli azzuri ai danni della Bosnia. Un "colpo da giocatore da biliardo", evidenziano in sintonia Tuttosport e Corriere dello Sport. Sui giudizi, al netto della rete, pesa anche un primo tempo non di grandissimo livello, un po' opaco per il regista abruzzese.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7