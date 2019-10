Le pagelle di Verratti: si sostituisce a Jorginho, passa tutto da lui

Croce e delizia, come scriviamo noi di TMW, eppure Marco Verratti è il migliore in campo nella sfida contro la Grecia. L'Italia vince e stacca il pass per Euro2020 e il centrocampista del PSG, che ha dalla sua una gran tecnica, non perde mai il pallone, provando a dare qualità. Una macchia: l'errore che dà il la al contropiede greco, dal quale la Nazionale di Mancini però si salva. 6,5 il nostro voto, al pari de La Gazzetta dello Sport: tutto passa per la sua regia, infatti entra anche nell'azione dell'1-0.

Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport, che racconta una partita bloccata, in cui Jorginho fa fatica. E allora è l'ex Pescara a salire in cattedra, sostituendosi di fatto alla mansione del compagno. Nasconde la palla come vuole, domina a centrocampo. Tanto che anche dal Corriere della Sera arriva una sufficienza abbondante, da 6,5, evidenziandone qualità e quantità. Unica voce fuori dal coro quella di Tuttosport, quotidiano a cui non piacciono le sue esagerazioni palla al piede.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5