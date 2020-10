Le pagelle di Verre - Un pezzo d'arte nella Città d'arte per un gol che vale tre punti

Inserito da mister Ranieri a venti minuti dalla fine, Valerio Verre è diventato l'uomo partita del "Franchi". Scatto in profondità su rilancio di Audero e scavino delicato che non lascia scampo a Dragowski. Ingresso migliore non poteva esserci per il centrocampista della Samp, fra i migliori in campo contro la Fiorentina. "Assume un ruolo fluido tra il centrocampo e l'attacco - il commento di TMW - svariando molto in entrambe le fasi. Intuisce il rinvio di Audero e lo trasforma in un delizioso tocco sotto che porta la Sampdoria a vincere la partita di Firenze". "Un pezzo d'arte nella Città d'arte" è invece il commento di Sampdorianews.net.

Le pagelle

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Il Secolo XIX: 7,5

Sampdorianews.net: 7