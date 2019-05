© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il peggiore in campo di Udinese-SPAL è stato Francesco Vicari. Rimedia subito un giallo che ne compromette la gara, ma il suo pomeriggio da incubo continua perdendosi due volte Okaka sulle palle alte. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 4,5 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport arriva mezzo voto in più. Sbaglia diverse letture ed è poco reattivo in occasione dei gol dell'Udinese. Stesso voto dal Corriere dello Sport, mentre Tuttosport lo protegge con un 5,5.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5