© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sceglie il giorno giusto per realizzare il suo primo gol in Serie A. L'anticipo di testa sul corner di Kurtic è da grande attaccante e in difesa non sbaglia nulla. È senza alcun dubbio Francesco Vicari il man of the match di Frosinone-SPAL. Tanti 7 in pagella per il centrale degli estensi, che col suo sigillo da tre punti nello scontro diretto mette un timbro (o quasi) sulla seconda salvezza consecutiva della squadra di Semplici, adesso quindicesima in classifica con 29 punti.

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 7