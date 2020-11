Le pagelle di Vidal: col Real gli si annebbia la vista. Scene da calcio amatoriale

vedi letture

A volte è difficile trovare un colpevole, altre volte un po’ meno. Perché il raptus di Arturo Vidal, espulso per doppia ammonizione per proteste eccessive, ha tolto le gambe all’Inter, sconfitto ieri sera a San Siro dal Real Madrid. E così il centrocampista cileno vede attribuiti una sequela di 3 in pagella, voto non proprio consueto ma comprensibile. La Gazzetta dello Sport resta sul 4: “Quando vede Real gli si annebbia la vista, lascia la barca col mare in tempesta”. Il Corriere dello Sport gli assegna appunto 3: “Scene da calcio amatoriale”. Stesso voto anche per Tuttosport: “L’episodio del possibile rigore è al limite, la reazione è sconsiderata. L’Inter va a fondo grazie a lui”

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 3

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 4

FcInterNews: 3