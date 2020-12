Le pagelle di Vidal: fisico, mestiere e giocate mai banali. Finalmente ha trovato posizione

E' in netta crescita Arturo Vidal, autore di una buona prestazione contro il Bologna. Per noi di TMW da 6,5 in pagella, così come per il Corriere dello Sport perché "si fa sempre rispettare con la sua fisicità e il suo infinito mestiere". Sulla stessa lunghezza d'onda Tuttosport, per cui il cileno ha finalmente trovato la posizione giusta, e il Corriere della Sera che ne elogia le giocate mai banali e la qualità superiore.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5