Le pagelle di Vidal: promesse da marinaio, nei primi 20' fa regali al Real

Arturo Vidal era stato tra i più carichi tra i giocatori dell’Inter alla vigilia. E in Spagna si è fatto la fama di antimadridista, per un’antipatia viscerale nei confronti del Real. Contro di cui, però, anche il cileno ieri sera ha perso. E pure con qualche errore di troppo, se nessun osservatore lo avvicina alla sufficienza. “Promesse da marinaio, le sue”, scrive La Gazzetta dello Sport (5) in relazione alla sua voglia di vincere anche per la gente di Barcellona. “Primi 20 minuti da incubo - sottolinea il Corriere dello Sport - verrebbe da suggerire di non dargli la palla perché la regala agli avversari”. Va bene odiare il Real, conclude Tuttosport, ma nel primo tempo esagera e sbaglia quasi tutto.

