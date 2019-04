Le pagelle di Vignato: altra prova da grande. Nota positiva

© foto di Federico Gaetano

Emanuel Vignato e un'altra prestazione da grande. Il classe 2000 è la nota più positiva di questo finale di stagione del ChievoVerona, ormai retrocesso ma con la voglia di continuare a vendere cara la pelle. La sua prova è stata ancora una volta convincente e tutta l'Italia del pallone sta scoprendo un nuovo talento che farà parlare di sé in futuro: Roberto Mancini non può che essere contento, c'è un altro giovane da tenere in considerazione per la Nazionale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7