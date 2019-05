© foto di Federico Gaetano

Il buon momento di Emanuel Vignato va avanti malgrado il suo ChievoVerona abbia perso addirittura 4-0 in casa contro la SPAL. Il classe 2000, vera rivelazione di questo finale di stagione, ha conquistato prima lo stage in Nazionale e adesso la sesta partita di fila. Benché non segni, il centrocampista di 18 anni prova a trascinare la squadra, andando al di là della carta d'identità. Tant'è che gli unici applausi del Bentegodi sono rivolti a lui. E' il migliore tra i gialloblù per La Gazzetta dello Sport e anche per noi di Tuttomercatoweb.com. Praticamente il giovanissimo Vignato è l'unico a salvarsi nella disfatta del Chievo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6