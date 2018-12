© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pallone bucato per l'1-0 di Inglese, rosso diretto a venticinque minuti dalla fine, vanificando i tentativi di raggiungere il pari della Fiorentina. Vitor Hugo incappa in una giornata orribile, contro il Parma, tanto che i giornali sono tutti contro di lui. Il voto è unanime, quattro, come quello di TMW: "Inspiegabile il mancato stop con cui mette in porta Inglese. Completa l'opera nella ripresa mandando nuovamente l'attaccante solo con Lafont e facendosi cacciare per fallo da ultimo uomo su Biabiany".

Tuttosport : 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

TuttoMercatoWeb.com: 4