© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Serata difficile". Quasi un eufemismo per la partita di ieri di Vitor Hugo, difensore della Fiorentina che ha fatto grande fatica, soprattutto su Josip Ilicic, nel 3-3 di ieri sera contro l'Atalanta. Voti bassi per il centrale di Pioli, dal 4 al 5, con il Corriere dello Sport che evidenzia: "Che sia inadatto alla marcatura di Ilicic è scontato". Non prende mai lo sloveno, in una serata da incubo: termine ricorrente nelle pagelle odierne.