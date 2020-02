vedi letture

Le pagelle di Vlahovic: 6 gol in campionato, 8 in stagione. Non male per un classe 2000

La Fiorentina schianta la Sampdoria nello scontro diretto per la salvezza, 5-1 in favore dei viola, trascinati dalle doppiette di Vlahovic e Chiesa. Il gigante serbo è fra i migliori in campo, La Nazione lo premia con un 8 in pagella: "Innesca da destra l’azione che porta all’autogol di Thorsby, segna il rigore del 2-0 ‘provocando’ poi la curva avversaria, ribadisce in gol una deviazione di Audero. Prestazione chic". Stesso voto da TMW: "Il migliore in campo nella Fiorentina. Da un suo cross nasce l'autogol di Thorsby che sblocca la sfida, poi si mette in proprio e firma il gol del raddoppio (non perfetto il rigore) e quello dello 0-4. Pomeriggio super per il serbo, arrivato a sei gol in campionato, otto in stagione. Niente male per un classe 2000".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

La Repubblica: 8

La Nazione: 8

Firenzeviola.it: 8