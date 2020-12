Le pagelle di Vlahovic: due gol consecutivi, segnali di crescita costante e personalità

Guadagna il rigore e poi lo trasforma, Dusan Vlahovic va ancora a segno. E' tra i migliori in Fiorentina-Hellas Verona, La Gazzetta dello Sport gli dà un 6,5 in pagella e scrive che "migliora nel difende la palla". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, secondo cui il classe 2000 "prova a costruirsi lo scenario giusto dimostrando personalità e crescita costante". Per la prima volta Dusan segna per due gare consecutive in Serie A e anche per Tuttosport è in netta ascesa, così come per il Corriere Fiorentino.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5