La Fiorentina cade in casa contro il Lecce. Terzo ko consecutivo per i viola, con i gigliati contestati dal pubblico al termine della gara. Pesano tantissimo gli errori di Vlahovic, con il giovane attaccante viola che si è divorato almeno due gol clamorosi nel corso dei 90 minuti. Per il Corriere dello Sport merita 5 in pagella: "L'ultimo passaggio è peggio di un tabù. Leva il freno a mano dopo che la sua squadra passa in svantaggio, trova un Gabriel ispiratissimo, ma sbaglia anche tanto. Un rigore in movimento finisce alle stelle". Stesso voto dal portale specializzato Firenzeviola.it: "Non riesce a seguire tutti i movimenti che gli chiama Ribery, e sul velo del francese non ha il guizzo giusto. Idem poco prima su un traversone invitante di Lirola. Nel secondo tempo sembra rientrare con un fuoco diverso, ma il problema - un po' per tutti - è che gli manca la giusta precisione e freddezza sotto porta. Le occasioni sprecate gridano vendetta".

Questi tutti i voti di Vlahovic:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Firenzeviola.it: 5