© foto di www.imagephotoagency.it

Wallace e un pomeriggio horror. Tiene in gioco Zapata nel gol dell'1-1 dell'Atalanta, regala il pallone a Gomez nell'azione che porta al raddoppio nerazzurro e infine buca il proprio portiere per la rete dell'1-3. Impossibile fare peggio e infatti fioccano i 3 in pagella per il centrale brasiliano, fischiato dal proprio pubblico a ogni tocco di palla nella ripresa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 3,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 3

Tuttosport: 3