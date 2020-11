Le pagelle di Young: bullizzato da Singo, che sembra Maicon. Gara da dimenticare

vedi letture

Se a San Siro è nata la stella di Singo, quella di ieri pomeriggio non è stata decisamente la partita di Ashley Young, esterno di sinistra dell’Inter bullizzato dal giovane del Torino. Voti bassi, per l’ex Manchester United. A partire da La Gazzetta dello Sport (5), che lo definisce “in confusione, davvero strano per uno navigato come lui”. Partita davvero da dimenticare per il Corriere dello Sport (voto 4,5), anche Tuttosport (sempre 4,5) non gli fa certo complimenti: “Con Singo è da subito notte fonda, lui però ci mette il carico”. Chiudiamo con FcInterNews: “Singo sembra Maicon, l'inglese lo patisce e spesso lo lascia andare”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews: 5