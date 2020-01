© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il buongiorno si vede dal mattino... Ashley Young può portare sicuramente moltissimo a quest'Inter. Al debutto in nerazzurro e in Serie A, l'esperto laterale inglese contro il Cagliari ha confezionato infatti l'assist per il vantaggio di Lautaro Martinez e giocato una gara di grande personalità sulla fascia destra. "Il cross per l'1-0, il quasi rigore, diagonali difensive a regola d'arte: il 'vecchio' Young ha ancora qualcosa da dire", conferma tra gli altri La Gazzetta dello Sport di oggi. Segnali positivi, dunque, da un acquisto su cui mister Conte punta moltissimo nella (rin)corsa Scudetto.

Questi tutti i voti di Ashley Young:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

FcInterNews: 6,5