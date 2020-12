Le pagelle di Zaccagni: piccolo capolavoro di Juric. E' l'uomo in più di questo Hellas

vedi letture

E' indubbiamente l'uomo copertina di questo avvio di stagione dell'Hellas Verona, Mattia Zaccagni. Anzi, per TMW è addirittura uno dei piccoli capolavori di Juric, se è vero com'è vero che è passato da mezzala a trequartista fino a rifinitore e goleador. Per la Gazzetta quello sul gol è l'unico guizzo del match, mentre Tuttosport lo premia come migliore in campo. Voti comunque unanimamente più che positivi, è l'uomo in più di questo Hellas Verona.

Le pagelle di Zaccagni

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7