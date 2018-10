© foto di Federico Gaetano

Le migliori azioni dell'Empoli passano tutte dai piedi di Miha Zajc. Altro palo colpito, a botta sicura, dal trequartista di Andreazzoli, il migliore in campo tra gli azzurri. Il giocatore migliora di partita in partita e insieme a Caputo è l'uomo che dovrà guidare i toscani ai punti necessari per raggiungere la salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5