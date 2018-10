Le pagelle di Zajc: piedi educati, una spina nel fianco per la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli strappa applausi, ma con la Roma arriva ancora un ko. Fra gli azzurri il migliore è stato senza dubbio il giovane Zajc, il giocatore con più talento a disposizione di Andreazzoli. "Ha piedi educati che lo fanno sbagliare meno degli altri e riescono a trovare spazi in una trequarti affolatissima. Mira da migliorare", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 6,5 anche per TMW: "Piede educato, ribalta l'azione in pochissimo tempo, mette spesso in difficoltà il centrocampo giallorosso".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5