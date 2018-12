Da plusvalenza per il bilancio interista a gioiello del mercato romanista. Nemmeno Nicolò Zaniolo, qualche mese fa, avrebbe potuto pensare di svoltare la sua carriera con questa velocità, tanto da diventare il primo convocato "contestato" da parte di Roberto Mancini, quando non aveva nemmeno esordito con la Roma. E ieri, oltre ai lampi di classe già visti in più di una gara, Zaniolo ha inanellato il suo primo gol in Serie A con una tripla finta a mandare in terra la difesa del Sassuolo, con un tocco sotto che ha ricordato Totti. TMW lo esalta con un 7,5: "Sciupone nel primo tempo, delizioso nella ripresa: fa fuori Ferrari facendolo sembrare un principiante, alza la traiettoria e segna il tris".

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7,5