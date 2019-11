© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un inizio di stagione complicato, Nicolò Zaniolo sembra essersi definitivamente sbloccato e nelle ultime partite s'è letteralmente preso la Roma con quattro gol in altrettante partite. L'ultimo ieri contro il Napoli, in cui è stato uno dei migliori in campo per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per Vocegiallorossa.it, con un doppio 7 che ritroviamo anche sui quotidiani. La Gazzetta dello Sport (stesso voto) apprezza la sua completezza, tant'è che per tecnica e fisicità può ricordare molti, se non tutti, quindi non risponde al referendum: a chi somiglia Zaniolo? Per il Corriere dello Sport il suo è un gran gol, il classe '99 sta diventando sempre più decisivo, tant'è che Mario Rui ancora lo starà cercando. Si accoda anche Tuttosport, mentre dal Corriere della Sera arriva mezzo voto in più (7,5).

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Vocegiallorossa.it: 7