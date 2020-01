© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eppure era stato tra i migliori della Roma. La partita di Nicolò Zaniolo dura poco, troppo poco: il centrocampista giallorosso esce in lacrime, la diagnosi è la più dura da mandare giù. Rottura del crociato, la Roma e anche la Nazionale lo aspettano con ansia, soprattutto perché è un giocatore che può fare la differenza. Come stava accadendo ieri: "era lui l'anima combattente di una Roma fino a quel momento svagata e confusa", scrive La Gazzetta dello Sport per motivare il 6,5. Stesso voto per il Corriere dello Sport: "È il migliore della Roma". 7 sulle pagine di Tuttosport, 6,5 per il Corriere dello Sport ("stadio ammutolito").

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

VoceGiallorossaa: 6,5