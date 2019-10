© foto di Insidefoto/Image Sport

Incanta, ma divide allo stesso tempo. Nicolò Zaniolo è stato uno dei trascinatori nel 4-0 della Roma all'Udinese, ma la forbice dei suoi voti in pagella di oggi è davvero molto ampia. Il massimo? Il 9 rotondissimo del Corriere della Sera. Il più basso? Il 6,5 di Tuttosport: "Cala nella ripresa, ma si conferma fuoriclasse". 7 per lui su TMW ("a tratti diventa devastante"), si torna a veleggiare sull'8 per La Gazzetta dello Sport ("dieci e lode", con riferimento al 10° gol e al 1° assist stagionale) e Corriere dello Sport: "Tutti si sono impegnati a cercare un ruolo adatto, risolve lui a suon di gol".

