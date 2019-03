Le pagelle di Zaniolo: l'unica luce giallorossa, la Roma poggia su di lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha 19 anni e gli occhi erano puntati tutti su di lui. Tutti si aspettavano un grande Nicolò Zaniolo nel derby con la Lazio e lui, nonostante il risultato, a fine partita risulta l'unico a salvarsi tra gli uomini di Di Francesco. La Roma poggia tutta sulle sue larghe spalle. Spalle che lottano sempre, mai si risparmiano. Chiude la partita con due tiri, un'occasione e soprattutto venti duelli. Nessuno lotta come lui, mostra grinta e tanta qualità. E' l'unica luce giallorossa, prima di uscire per infortunio. E ora tutti pregano che il piccolo Nico recuperi per il Porto: sarebbe fondamentale.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5