È il migliore in campo per la Roma, anche perché sembra predicare nel deserto insieme all'altro baby d'arte, Kluivert. Un gol di testa, diverse azioni pericolose, quasi sempre nel vivo del gioco. Zaniolo, ex di giornata contro la Fiorentina, dimostra di poter dire la sua e di trascinare una squadra che appare sempre più involuta, accartocciata su se stessa e sulle sue paure. "Mancini se lo gusta dalla tribuna. Gira di testa da centravanti e inventa da trequartista", il commento de Il Messaggero.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

VoceGiallorossa.it: 6,5.