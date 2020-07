Le pagelle di Zaniolo: scarta mezza SPAL, gol da urlo e polemiche alle spalle

"Tutti in piedi: nella settimana più dura si inventa si inventa un gol da campione. Scarta mezza SPAL, non era infortunato?". È il commento del Corriere dello Sport alla prestazione di Nicolò Zaniolo: entrato nella ripresa, il trequartista della Roma dimentica gli ultimi giorni difficili e realizza una rete di classe e potenza, che vale il prezzo del biglietto. A fine partita arriva anche il post che chiude le polemiche per la presunta lite con Mancini, dopo le critiche rivolte in campo dal difensore ex Atalanta al talento azzurro.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

Il Messaggero 6,5