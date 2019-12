© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Firenze ancora si mangiano le mani. La perdita di uno come Zaniolo è pesante e lui, da buon ex, segna ancora contro i viola. Una prestazione sontuosa, premiata da tutti i quotidiani e siti specializzati. Voto 8 dal Corriere dello Sport: "Schiaffeggia la squadra che lo ha scartato da bambino: prima con l'assist di controbalzo per Dzeko, poi con lo slalom che genera la punizione di Kolarov. In più va a chiudere la partita in contropiede. Il resto è una costellazione di contatti fisici, nei quali come al solito non sfigura". Promosso a pieni voti anche da TMW: "Mette lo zampino sia nel primo gol, con un assist perfetto, che nel secondo visto che è lui a prendere la punizione trasformata da Kolarov. Nella ripresa si fa mezzo campo e si toglie un bel sassolino segnando nello stadio che gli è stato negato da ragazzino".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Messaggero: 8

Vocegiallorossa.it: 7