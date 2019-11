Le pagelle di Zaniolo: talento Superiore. Giocatore unico in Italia

La prima doppietta in azzurra, seppur contro la debole Armenia, non si dimentica mai: Nicolò Zaniolo lancia messaggi a Roberto Mancini, sul metaforico aereo per l'Europeo vuole salirci anche lui. Da esterno d’attacco pronto a svariare, può essere un’arma letale e la Gazzetta sostiene che "non si può rinunciare a un giocatore unico come lui". Un tempo da esterno, uno da interno: il livello non cambia. Il Corriere della Sera prosegue con gli elogi e lancia un monito finale: "Ora non deve smarrirsi".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5