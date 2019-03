© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata non si ferma e con il suo gol dell'ex realizzato ieri contro la Sampdoria a Marassi ha contribuito in prima persona a regalare tre punti importantissimi agli orobici in chiave qualificazione alle prossime coppe europee. La sua partita non è stata fatta però solo dalla rete del momentaneo 1-1: come sempre il colombiano si è battuto e ha retto il peso dell'attacco sulle sue spalle e ha fatto salire la squadra nei momenti più difficili. Sempre più fondamentale nello scacchiere di Gasperini.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7