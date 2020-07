Le pagelle di Zapata: assist-man e bomber, brilla anche quando viene lasciato solo

E' Duvan Zapata il migliore in campo dell'Atalanta nell'1-1 di ieri pomeriggio contro l'Hellas Verona. La sua prova è da 7 per Tuttomercatoweb.com e per La Gazzetta dello Sport per la sua "doppia versione assist man-bomber". Il Corriere della Sera gli assegna lo stesso giudizio, sottolineando la buona prova nonostante venga lasciato troppo solo. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, per cui è bravo a sfruttare il suo imponente fisico.

I VOTI DI ZAPATA:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7