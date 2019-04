© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata non riesce ad aiutare l'Atalanta nel posticipo del lunedì: il colombiano vive una serata difficile e sbatte spesso e volentieri contro l'estremo difensore dell'Empoli Dragowski, in grandissima forma. Mira da rivedere per il centravanti, nonostante gli oltre trenta tiri scagliati verso la porta dei toscani da parte della squadra di Gasperini. Una serata difficile che non cambia certo la stagione giocata da Zapata con la maglia nerazzurra, ma che sa tanto di occasione sprecata per la sua squadra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5