Le pagelle di Zapata: è tornato. Gli avversari si fanno il segno della croce

Un po' a destra, un po' al centro e un po' a sinistra: Duvan Zapata si muove dovunque e fa male al Lecce. Tripletta, per il bomber colombiano dell'Atalanta, nel 7-2 al Lecce. "Il centravantone da trasferta è tornato", scrive La Gazzetta dello Sport a corredo dell'8 in pagella. Mezzo voto in più sulle pagine del Corriere dello Sport: "Devastante, l'infortunio è solo un lontano ricordo". Per Tuttosport "i difensori avversari, quando lo incontrano, si fanno il segno della croce".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8