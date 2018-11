Le pagelle di Zapata: finalmente Duvan. Gasp gli chiede di più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente Duvan Zapata. L'Atalanta ha centrato la sua terza vittoria consecutiva in campionato, sistemando la classifica dopo l'avvio in sordina, e il merito è anche del colombiano, che ha trovato il suo primo gol in A con gli orobici, firmando il sorpasso sul Bologna a venti minuti dalla fine. Gasperini ha detto di volere ancora di più da lui ma la vera speranza del tecnico è che il suo centravanti possa essersi sbloccato definitivamente.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7