Le pagelle di Zapata: il colombiano arrugginito. Errore sul gol

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Esordio in stagione ma partita da dimenticare per Cristian Zapata, mandato in campo da Gattuso nella sfida di Europa League tra il Milan e l'Olympiacos. Il colombiano è apparso abbastanza arrugginito e si è perso Guerrero in occasione della rete del vantaggio dei greci. Dovrà fare certamente di più se vorrà ritagliarsi spazio al centro della difesa del Diavolo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5